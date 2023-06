Ivaiporã anuncia R$ 1 milhão para zerar fila de espera na saúde

O anúncio foi feito no salão nobre da Prefeitura

A Prefeitura de Ivaiporã anunciou nessa segunda-feira (26) um aporte de R$ 1 milhão – o maior investimento da história do município, segundo a prefeitura - destinado à realização de mutirões de consultas, exames e cirurgias de especialidades para zerar a atual fila de espera pelos procedimentos, que serão feitos por intermédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS).

O anúncio foi feito no salão nobre da Prefeitura pelo prefeito Carlos Gil, na companhia do presidente da Câmara de Vereadores, Edvaldo Aparecido Montanheri (Sabão) e os vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti, José Maurino Carniato, Antônio Vila Real, Jaffer Saganski, Josane Disner, José Maria Carneiro e Fernando Dorta – além de equipes de saúde e secretários municipais.

O investimento é proveniente de recursos livres da Prefeitura e recurso destinado por meio de indicação de emendas individuais dos vereadores, que somam R$ 645,3 mil.

“A união de esforços entre a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e a equipe de saúde é essencial para garantir que os recursos sejam aplicados de forma adequada, otimizando o atendimento e promovendo a saúde e o bem-estar da população”, afirmou o presidente da Câmara de Vereadores, Edvaldo Aparecido Montanheri.

Do valor destinado, mais de R$628 mil serão destinados para realização de exames nas mais diversas especialidades. O mutirão também ofertará consultas em diversas especialidades com teto de investimento de R$ 144,2 mil. Consultas e exames devem ser realizados em um prazo de até 120 dias.

No campo das cirurgias, o mutirão englobará procedimentos otorrinolaringológicos. Adicionalmente, serão realizados procedimentos vasculares e de postectomia (urologia). Nestes 3 casos, os recursos são de R$ 227,6 mil com tempo de 1 a 2 meses.

A secretária de Saúde, Cristiane Pantaleão, destaca que a pandemia do coronavírus contribuiu com a fila de espera e que os pacientes que estão agendados serão prontamente informados sobre as datas de atendimento e procedimento.

O prefeito Carlos Gil ressaltou a importância do investimento para a população e reafirmou o compromisso da gestão em garantir acesso adequado aos serviços de saúde.

“Ao disponibilizar recursos significativos, tanto por meio das emendas individuais dos vereadores quanto pelo aporte da Prefeitura, fica evidente o nosso empenho em atender a demanda da população e garantir um acesso igualitário aos serviços de saúde. Estamos empenhados em proporcionar um atendimento digno e de qualidade à população de Ivaiporã”, assegurou Carlos Gil.

