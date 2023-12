Ivaiporã anuncia novo passo no processo de renovação urbana

As obras incluem ciclovias e calçadas com acessibilidade

Prefeitura de Ivaiporã está prestes a dar um novo passo no processo de renovação urbana. Na semana passada, o prefeito Luiz Carlos Gil anunciou que o prazo limite para protocolo dos envelopes no processo licitatório será em 2 de janeiro, com a abertura dos envelopes às 9h. O valor das obras foi orçado em R$ 4.477.509,55 e serão executadas com emenda do deputado estadual Ademar Traiano.

A segunda fase do projeto Centro Novo será desenvolvida nos canteiros da Avenida Souza Naves – entre a Praça França e o Colégio Estadual Barão do Cerro Azul; e a partir da Praça Mário Moreira Bonfim, passando pela Casa Esperança, Praça Manuel Marques Pereira e Praça da Bíblia (Terminal Rodoviário), que terá vários ornamentos que representam a história indígena, seguindo pelas Avenidas Brasil e Souza Naves, no sentido Centro Cultural, UPA 24h, Instituto Água e Terra (IAT), APAE – e finalizando na Praça Manuel Marques Pereira.

Segundo a Prefeitura, o percurso desta fase entre a Praça França e o Colégio Estadual Barão do Cerro Azul soma 560 metros, e entre a Casa Esperança e a Praça Mário Moreira Bonfim totaliza 2,2 quilômetros. Ambos serão executados simultaneamente.

As obras incluem ciclovias e calçadas com acessibilidade, fortalecendo e incentivando a utilização de transportes não poluentes, como a bicicleta e o patinete, consequentemente ajudando na melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, será feito plantio de árvores e grama, instalados bancos, lixeiras e mobiliários urbanos para contribuir com a melhoria da qualidade ambiental e estética da região central, e criar espaços mais agradáveis.

A primeira fase do Centro Novo foi concluída em 12 meses e inaugurada em abril de 2023, transformando a Avenida Brasil em uma área de lazer. “O sucesso da Fase 1 reforça a importância da Fase 2 para o desenvolvimento urbano de Ivaiporã”, afirmou o prefeito Carlos Gil, agradecendo ao deputado estadual Ademar Traiano por destinar emenda que transformará o coração da cidade.

