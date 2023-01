Ivaiporã anuncia investimentos de R$ 3.9 milhões nas estradas rurais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O anúncio foi feito na tarde de quarta-feira (4) pelo prefeito Carlos Gil (PSD)

O deputado federal Sergio Souza (MDB) conseguiu recursos junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para melhorias nas estradas rurais de Ivaiporã.

continua após publicidade .

Os recursos no valor de R$ 3.9 milhões foram empenhados no Orçamento Geral da União. No final do ano, Carlos Gil já havia anunciado outros R$ 24 milhões de investimentos no município.

- LEIA MAIS: PM Apucarana realiza 'Fecha Quartel' após onda de arrombamentos

continua após publicidade .

O anúncio foi feito na tarde de quarta-feira (4) pelo prefeito Carlos Gil (PSD) que se encontra de férias, mas participou de uma reunião no salão nobre da Prefeitura com o prefeito em exercício, Marcelo Reis (PTB), os vereadores Gertrudes Bernardy (MDB) e Emerson Bertotti (|PTB), O Fio, junto com moradores das comunidades beneficiadas.

Deste valor, R$ 2 milhões são para pavimentação asfáltica sobre pedra irregular da estrada do Santa Bárbara, do trecho da Vila Residencial de Furnas até a comunidade Campo Novo.

O recurso de pouco mais de R$ 1.9 milhões são para melhoramentos na estrada do Jacutinga, onde será realizado o recape da via, alargamento da ponte do Rio Pindaúva e também das vias nas duas saídas e nos trechos onde for necessário.

continua após publicidade .

“Sabendo das necessidades das nossas estradas do Santa Bárbara e do Jacutinga vínhamos conversando com o Sergio Souza. Ainda no sábado (31/12) ainda estávamos falando às 18h28 foi quando saiu o empenho junto ao Ministério da Agricultura. Mais um compromisso do deputado sendo cumprido com Ivaiporã, e agradecemos muito por essa parceria que tem sido vitoriosa”, destacou Carlos Gil.

Ainda segundo o prefeito as melhorias atendem também pedido dos vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti e José Maurino Carniato.

O prefeito em exercício Marcelo Reis também agradeceu o deputado e os servidores do setor de convênios. “Trabalharam até a noite para colocar todas as informações para que se pudesse fazer o fechamento do empenho. E é lógico agradecer o Gil por ter vindo aqui no seu período de férias. Lembrando que no final do ano mo dia 29, o Gil anunciou quase R $24 milhões em investimentos. Isso significa, melhorias para a população na cidade ou na zona rural”, enfatizou.

continua após publicidade .

Outros investimentos

No dia 29 de dezembro, o prefeito Carlos Gil já havia novos investimentos para o município de quase R$ 24 milhões.

Foi assinado ordem de serviço para substituição de 4.400 luminárias de sódio e vapor metálico para luminárias de Led com investimentos próprios no valor R$ 2.295.403,75.

Também assinou a autorização para licitação de três obras através de convênio com o Governo do Estado. Uma das licitações para segunda fase do Parque de Exposição que tem valor orçado em R$ 5.855.702,16.

Outra para construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) orçado em R$ 13.699.607,34. Mais a licitação para pavimentação com pedra irregular de 5,13 quilômetros da estrada rural do Pindaúva, orçada em R$ 1.945. 251,17

Siga o TNOnline no Google News