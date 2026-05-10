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Ivaiporã amanhece gelada no Dia das Mães, mas terá tarde mais agradável

Domingo em Ivaiporã começa com frio nas primeiras horas, sem chuva, e terá sol predominando ao longo do dia

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 06:36:31 Editado em 10.05.2026, 06:36:25
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Ivaiporã amanhece gelada no Dia das Mães, mas terá tarde mais agradável
Autor Horizonte com amanhecer frio e céu aberto em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

O Dia das Mães em Ivaiporã e região será marcado por tempo estável, manhã fria e clima agradável no decorrer deste domingo (10). Quem sair cedo deve sentir o frio mais intenso no amanhecer, típico dos últimos dias na região.

Apesar das baixas temperaturas nas primeiras horas, em torno de 10ºC o sol aparece e contribui para a elevação gradual da sensação térmica ao longo da manhã, deixando o período da tarde mais confortável para atividades ao ar livre.

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LEIA MAIS: Casa da Memória de Ivaiporã se consolida como polo turístico cultural

Sem previsão de chuva, o cenário favorece almoços em família, visitas e celebrações ao longo do dia, especialmente para quem pretende aproveitar programações fora de casa.

Os ventos podem aparecer com mais intensidade em alguns momentos, mas não devem comprometer o predomínio do tempo firme em Ivaiporã.

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A combinação entre céu aberto, frio cedo e temperaturas mais amenas à tarde cria um domingo típico de outono, ideal para comemorar o Dia das Mães com tranquilidade

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