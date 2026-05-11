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Ivaiporã amanhece gelada nesta segunda-feira e sem previsão de chuva

Frio marca o início desta segunda (11) em Ivaiporã, com 7°C às 6 horas e sensação de 3°C; máxima chega a 17°C à tarde sem chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 07:07:35 Editado em 11.05.2026, 07:07:32
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Ivaiporã amanhece gelada nesta segunda-feira e sem previsão de chuva
Autor Amanhecer frio em Ivaiporã nesta segunda-feira começa com baixa sensação térmica - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ivaiporã começou esta segunda-feira (11) com frio intenso. Segundo o Simepar, os termômetros marcaram 7°C às 6 horas, mas a sensação térmica de 4°C.

O dia será de tempo firme e céu sem chuva, com probabilidade de precipitação em 0%. A menor temperatura ocorreu nas primeiras horas da manhã, exigindo agasalho reforçado para quem sai cedo de casa.

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Ao longo do dia, o sol aparece e ajuda a elevar gradualmente as temperaturas. A máxima prevista é de 17°C entre 14 e 16 horas, mantendo o clima agradável durante a tarde.

A umidade relativa do ar varia entre 54% e 85%, enquanto os ventos permanecem fracos, com rajadas de até 11 km/h. O nascer do sol às 6h53 e o pôr do sol será às 17h55.

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A tendência para os próximos dias é de manhãs frias e tardes mais amenas, sem previsão de chuva significativa no Vale do Ivaí.

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