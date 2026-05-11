Ivaiporã amanhece gelada nesta segunda-feira e sem previsão de chuva

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ivaiporã começou esta segunda-feira (11) com frio intenso. Segundo o Simepar, os termômetros marcaram 7°C às 6 horas, mas a sensação térmica de 4°C.

O dia será de tempo firme e céu sem chuva, com probabilidade de precipitação em 0%. A menor temperatura ocorreu nas primeiras horas da manhã, exigindo agasalho reforçado para quem sai cedo de casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Mãe e filha ficam feridas após queda de bicicleta em Apucarana

Ao longo do dia, o sol aparece e ajuda a elevar gradualmente as temperaturas. A máxima prevista é de 17°C entre 14 e 16 horas, mantendo o clima agradável durante a tarde.

A umidade relativa do ar varia entre 54% e 85%, enquanto os ventos permanecem fracos, com rajadas de até 11 km/h. O nascer do sol às 6h53 e o pôr do sol será às 17h55.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tendência para os próximos dias é de manhãs frias e tardes mais amenas, sem previsão de chuva significativa no Vale do Ivaí.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











