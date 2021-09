Ivaiporã agiliza construção da UBS do Jacutinga

Da Redação

Em breve, a população do distrito do Jacutinga poderá fazer consultas e exames na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jacutinga que se encontra em construção no terreno doado pela Prefeitura de Ivaiporã.

continua após publicidade .

A obra é executada com recursos do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), que investe R$780 mil, e contrapartida da Prefeitura no valor de R$70 mil para evitar que a obra parasse por conta do aumento do preço de materiais.

As instalações incluem acesso a cadeirantes, sala de recepção e espera, 3 consultórios médicos, 1 consultório odontológico, depósitos de resíduos comuns, contaminados e recicláveis, área de registro de pacientes, salas de administração, aplicação de medicamentos, imunização, inalação coletiva, curativos, suturas e coleta de material, estocagem, dispensação de medicamentos, desinfecção química – entre outros ambientes.

continua após publicidade .

A diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, informou que serão disponibilizados dentista, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo e nutricionista, além dos demais atendimentos básicos.

O prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis tencionam inaugurar a UBS em novembro, quando Ivaiporã completará 60 anos. “A antiga UBS do Jacutinga é bastante precária. Tem muito bolor, umidade e as salas são inadequadas. Por isso, temos pressa em inaugurar a obra. Infelizmente, o preço dos materiais de construção subiu bastante, entre 2020 e 2021, em função das instabilidades causadas pela pandemia do coronavírus”, explicou Carlos Gil, informando que os equipamentos da UBS estão licitados.

O empenho do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e do deputado estadual Ademar Traiano foi mencionado pelo prefeito Carlos Gil, que agradeceu pela atenção dada ao município de Ivaiporã.

continua após publicidade .

Estiveram na UBS do Jacutinga os diretores dos Departamentos Agricultura e Viação, Estela Guisi Bagio Zanetti e Ilson Gagliano, presidente da Câmara de Vereadores Gertrudes Bernardy e os vereadores José Maurino Carniato e Emerson Bertotti

Desfavelamento

continua após publicidade .

A gestão Carlos Gil e Marcelo Reis projeta a execução do programa Vida Nova, no Jacutinga, construindo 18 unidades habitacionais próximas à UBS. “A meta é beneficiar famílias que vivem em situações precárias e transformar a vida de quem mais precisa de atenção do poder público”, defendeu o prefeito.

O diretor de Obras, Bruno Montoro, informou que o projeto da Prefeitura foi aprovado e se encontra na Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) aguardando os trâmites inerentes à liberação para licitar.

O Vida Nova é parte integrante de um programa de habitação popular em andamento no Paraná – desenvolvido pelo Governo do Estado.