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PROJETOS PÚBLICOS

Ivaiporã adquire área de 22 mil m² para novos projetos na Vila Monte Castelo

Espaço na Vila Monte Castelo terá CAPS, piscina, Academia da Saúde e dois barracões industriais

Escrito por Da Redação
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Ivaiporã adquire área de 22 mil m² para novos projetos na Vila Monte Castelo
Autor Espaço vai ampliar os serviços públicos e criar oportunidades para os moradores - Foto: TN Online

A Prefeitura de Ivaiporã anunciou no sábado (19), durante o programa Ivaiporã em Ação – Meu Bairro em Transformação, novos projetos na Vila Monte Castelo. O município adquiriu uma área de mais de 22 mil m² para ampliar os serviços públicos e criar oportunidades para os moradores.

O espaço deverá receber um CAPS Tipo 2, uma piscina coberta e aquecida, uma Academia da Saúde e dois barracões industriais de 500 m². Também está prevista uma pista de caminhada ligada ao futuro Parque Ambiental da Bica d’Água. Os dois barracões terão investimento previsto de R$ 920 mil e serão destinados ao setor de confecção. A Prefeitura pretende atrair uma empresa para o local, com expectativa de gerar até 100 empregos. (fotos abaixo)

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Segundo o prefeito Carlos Gil, os projetos buscam ampliar os serviços e criar novas oportunidades para os moradores da região. “O objetivo maior é dar oportunidade para que os moradores tanto da Monte Castelo como das comunidades vizinhas tenham uma expectativa de vida melhor”, afirmou.

A área também terá uma Academia da Saúde, com ações voltadas principalmente para idosos e pessoas com doenças crônicas. O projeto será desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM). A piscina coberta e aquecida deverá ampliar as atividades oferecidas pelo Centro da Juventude. O espaço também poderá atender idosos, pessoas com problemas de saúde e praticantes de atividades esportivas.

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O novo CAPS será construído para substituir a estrutura atual. Segundo Carlos Gil, a unidade funciona em um prédio antigo e apresenta dificuldades de acesso. “Vamos trazer um CAPS Tipo 2 aqui, moderno, que vai realmente dar oportunidade para as pessoas se recuperarem”, disse o prefeito.

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Somados os serviços já realizados e os projetos anunciados, os investimentos apresentados durante o programa chegam a aproximadamente R$ 5,46 milhões.

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A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou que os novos projetos dão continuidade às ações realizadas na Vila Monte Castelo. Ela citou obras de infraestrutura, monitoramento, reformas e capacitação profissional. “Hoje estamos transformando a Monte Castelo com rua colorida, câmeras de monitoramento, asfalto, reforma do CEMEI, UBS e área de lazer”.

O presidente da Câmara Municipal, Ilson Gagliano (Ilsinho), também destacou as mudanças no bairro nos últimos anos. “Acompanho esse bairro há muitos anos e vejo uma transformação importante nas gestões do Carlos Gil, com regularização, obras e novos serviços para a população”, enfatizou

Melhorias e serviços gratuitos

Durante o programa Ivaiporã em Ação – Meu Bairro em Transformação, as secretarias municipais também ofereceram serviços gratuitos à população. Foram realizados atendimentos de saúde, vacinação, testes rápidos e orientações de saúde bucal.

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Equipes do Sine e da Assistência Social fizeram cadastros e encaminhamentos para serviços e oportunidades de trabalho. A Prefeitura também realizou serviços de infraestrutura, como recape asfáltico, limpeza de galerias, pintura de prédios públicos e limpeza de áreas.

O setor de Meio Ambiente fez ainda o plantio de novas árvores e ações de manutenção no bairro.


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