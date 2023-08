Ivaiporã adere à Semana Nacional da Justiça Pela Paz em Casa

Nesta quarta-feira, dia 16 de agosto, o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Ivaiporã participa de um ato público na Praça Manoel Teodoro da Rocha, às 9 horas pelo fim da violência contra a mulher. Trata-se da Semana Nacional da Justiça Pela Paz em Casa, que encerra na sexta-feira, dia 18.

A campanha é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os tribunais de Justiça estaduais, e tem como objetivo ampliar a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), concentrando esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero.

No Paraná, a campanha é organizada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPR.



O presidente do Conseg, Jair Burato, antecipa que haverá pronunciamentos, distribuição de materiais à população contra a violência de gênero e panfletagem nos sinaleiros sobre o tema.

A Semana Nacional da Justiça Pela Paz em Casa contará com a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social – Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Conselhos da Comunidade, Juventude, Políticas Públicas sobre Drogas, Direitos da Criança e do Adolescente, Assistência Social, Idoso e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. Para ampliar a conscientização e combate à violência contra as mulheres, líderes comunitários foram cordialmente convidados a participar.

“O ato público visa fortalecer os esforços em prol de um ambiente seguro e igualitário para as mulheres – contribuindo para a erradicação da violência de gênero em Ivaiporã e na região”, informou o prefeito em exercício Marcelo Reis.

