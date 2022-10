Ivaiporã abre inscrições para 1º Caminho de Jesus das Santas Chagas

Da Redação

Agora, é oficial! Ivaiporã passa a ter roteiro turístico religioso com o 1º Caminho de Jesus das Santas Chagas, que será realizado, no domingo, dia 6 de novembro, às 06h00, entre a Vila Nova Porã e o distrito do Jacutinga – transmitido pela TV Evangelizar.

O Caminho de Jesus das Santas Chagas de Ivaiporã contempla 5 cruzes – alusivas as 5 chagas de Cristo, iniciando na Diaconia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Vila Nova Porã), passando pela Diaconia Santa Rita de Cássia (Vila Rural Ivainópolis), Diaconia Santa Luzia (comunidade de Santa Luzia), Diaconia São Lourenço (comunidade do Cruzeirinho) e concluindo o percurso na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (distrito do Jacutinga com 14 km do ponto inicial).

Esta semana, o diretor do Departamento de Turismo da Prefeitura de Ivaiporã, Alex Fonseca, e a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, acompanharam a colocação das placas indicativas do Caminho de Jesus das Santas Chagas, após receberem as 2 imagens de Jesus das Santas Chagas, no dia 6 de outubro, entregues pelo padre Reginaldo Manzotti, em Curitiba, e do padre da Paróquia Santíssima Mãe de Deus, Edivaldo Ferreira dos Reis, no dia 16 de outubro.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVsF_SHZOoSWfIb0XDdS3ZLdQ7sU-TlzOi_2Ht8Q9wwJoG0A/viewform e faça o 1º Caminho de Jesus das Santas Chagas de Ivaiporã.

Pontos conferidos

Nesta quinta-feira, dia 27, o prefeito Carlos Gil vistoriou parte do Caminho de Jesus das Santas Chagas com os diretores dos Departamentos de Turismo e de Viação, Alex Fonseca e Ilson Gagliano, e a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, e conferiram a colocação das placas na Vila Rural Ivainópolis e nas comunidades de Santa Luzia e Cruzeirinho.

O prefeito Carlos Gil sugeriu passar cascalho em pontos do percurso para proporcionar uma melhor caminhada aos fiéis e convidou a população a se inscrever no 1º Caminho de Jesus das Santas Chagas.

“O nosso objetivo é incentivar o turismo religioso em Ivaiporã com a parceria da TV Evangelizar. Por isso, criamos o caminho de fé e devoção”, comentou Alex Fonseca.

O Departamento de Turismo cadastrou o município para receber apoio da Associação Evangelizar É Preciso, em Curitiba, com o objetivo de criar o Roteiro Turístico Jesus das Santas Chagas – apresentado ao Legislativo pela presidente da Câmara de Vereadores de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy, tornando-se Lei 3.575 de 26 de julho de 2022.

A participação da Paróquia Bom Jesus foi fundamental para que o projeto fosse aprovado e cadastrado pela Associação Evangelizar É Preciso com a denominação: Caminho de Jesus das Santas Chagas, que é inspirado no Caminho de Santiago de Compostela. “É emocionante visitar o percurso. Tenho certeza que proporcionará muitas bênçãos. No dia 6 de novembro, daremos início com padres das paróquias do município, e contamos com a inscrição de muitos fiéis”, declarou Gertrudes Bernardy.

