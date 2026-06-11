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ESPORTE E EDUCAÇÃO

Ivaiporã abre fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná

Competição reúne mais de 1.800 estudantes-atletas de quatro regiões e segue até domingo em diversas praças esportivas da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 13:20:30 Editado em 11.06.2026, 13:20:15
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Ivaiporã abre fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná
Autor Cerimônia marcou o início da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná em Ivaiporã - Foto: Reprodução

Ivaiporã promoveu na noite de quarta-feira (10) a cerimônia de abertura da fase macrorregional dos 72º Jogos Escolares do Paraná (JEPs). A competição reúne mais de 1.800 estudantes-atletas dos Núcleos Regionais de Educação de Apucarana, Londrina, Telêmaco Borba e Ivaiporã.

A solenidade foi realizada no Ginásio de Esportes Alcebíades Alves e marcou o início de uma das principais etapas da competição escolar no Estado. A fase macrorregional reúne estudantes classificados nas etapas anteriores e define os representantes para as próximas fases dos Jogos Escolares do Paraná. (fotos abaixo)

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Ao dar as boas-vindas aos atletas, o prefeito Carlos Gil destacou a importância do esporte na formação dos jovens. “Sejam muito bem-vindos à nossa cidade. Ivaiporã fica alegre com a juventude presente. Aproveitem estes jogos, pratiquem esporte, conheçam as belezas de nossa cidade e vivam momentos de amizade e integração. O esporte é importante para a formação de cada um de vocês”, afirmou.

O prefeito também agradeceu ao governador Ratinho Junior e aos parceiros envolvidos na organização do evento. Segundo ele, a competição incentiva o esporte, a convivência e a formação dos estudantes.

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A vice-prefeita Gertrudes Bernardy desejou uma competição marcada pelo respeito, pela superação e pela integração entre os participantes. “Que todos vivam dias de aprendizado, amizade e muita dedicação ao esporte”, afirmou. Já o secretário municipal de Esportes, Yan dos Santos, convidou a população a prestigiar as disputas e acompanhar os atletas ao longo da programação.

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Um dos momentos mais aguardados da noite foi a apresentação artística “Noite de Estrelas”, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, com participação de artistas locais e alunos do Centro Cultural Olívia Hauptmann.

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A cerimônia também teve o tradicional revezamento do fogo simbólico, conduzido pelos atletas Giovani Francisco (Tênis de Mesa), Vitória Marcondes (Atletimos, Elder (Tênis de Mesa) e Emanuelly (Tênis de Mesa) , seguido pelo acendimento da pira olímpica. O juramento do atleta foi realizado por Bruno Marcondes, do atletismo, estudante integrante da classe esportiva T20.

As competições seguem até domingo (14) em diversas praças esportivas de Ivaiporã, reunindo modalidades coletivas e individuais e movimentando o município com a presença de atletas, dirigentes e torcedores de diferentes regiões do Paraná.


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    Foto: Cerimônia marcou o início da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná em Ivaiporã Autor: Reprodução
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