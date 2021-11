Da Redação

Ivaiporã 60 anos: prefeito faz balanço de gestão; veja

Sexta-feira (19) é feriado em Ivaiporã, que comemora 60 anos. O município foi criado através da Lei Estadual nº 4245, de 25 de julho de 1960 e instalado oficialmente em 19 de novembro do ano seguinte, quando foi desmembrado do município de Manoel Ribas.

continua após publicidade .

Para festejar a data, a prefeitura organizou um série de inaugurações e eventos que acontece no Parque Ambiental Jardim Botânico que também será reinaugurado e contará com a participação do governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Júnior.

Na manhã desta quinta-feira (18), o prefeito Luiz Carlos Gil conversou a reportagem do TNOnline, onde fez um balanço dos primeiros 10 meses de gestão, falou dos destaques da comemoração e sobre o papel do município como polo regional, além de revelar alguns projetos para o desenvolvimento ainda maior da cidade.

continua após publicidade .

Assista a entrevista com o prefeito:

Ivaiporã 60 anos: prefeito faz balanço de gestão; veja - Vídeo por: Reprodução





continua após publicidade .