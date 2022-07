Irmãos se desentendem por causa de um isqueiro e PM é chamada

Da Redação

Acionada pela central, a equipe de serviço da Polícia Militar de Ivaiporã se deslocou até uma casa na Av. Paraná na madrugada desta segunda-feira (25) para atendimento de uma suposta ameaça.

No local em contato com o solicitante, ele relatou que teve um desentendimento com o seu irmão por conta de um isqueiro, que inclusive era do seu irmão, e queria que seu irmão saísse de casa.

Conversado com o autor, ele relatou que de fato tiveram um desentendimento, e que a convivência na casa estava ruim e que iria sair, pois não aturava mais o solicitante. A mãe, que também mora com eles, falou que o filho solicitante é muito sistemático, e tanto ela quanto o outro filho, durante o dia iriam procurar outra residência para morarem.

Por fim, tendo em vista a não intenção de representação, nenhuma ameaça ou lesão, foram todos orientados sobre os procedimentos e direitos de cada um, e confeccionado o BOU para os devidos fins.

