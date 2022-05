Irmãos são presos após briga em campo de futebol em Cambira

Da Redação

Uma mulher de 25 anos, e um homem de 20, que são irmãos, foram presos na noite de domingo (29) após uma briga em um campo de futebol no Distrito de 7 de Maio, em Cambira. Uma pessoa foi esfaqueada e precisou ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

Ligações no 190 da PM informaram que os irmãos seriam os autores do crime e que já tinham deixado o local. A polícia encontrou os suspeitos na casa deles. A mulher contou para a equipe que ela e o esfaqueado tiveram uma discussão, que ele pegou uma cadeira e a agrediu.

Ainda conforme a mulher, para se defender, ela usou o canivete, com ajuda do irmão. O homem foi atingido no braço direito e na cabeça, foram seis golpes na vítima, que apesar dos ferimentos, não corre o risco de perder a vida.

Os irmãos foram presos em flagrante por lesão corporal e levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. O motivo da briga não foi relevado e a Polícia Civil investiga o caso.