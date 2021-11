Irmãos do Rio Bom fazem sucesso com vídeos de carros antigos

Da Redação

Apaixonados por carros antigos desde a infância, os irmãos do Rio Bom, Júlia e Gustavo Norbiato, de 19 e 23 anos, somam mais de 60 mil de inscritos no canal que leva o nome da jovem no YouTube. Sempre juntos do fiel escudeiro "Foguete", um Fusca 1986, os irmãos colecionam vídeos que foram vistos mais de 400 mil vezes pelos internautas. Eles vivem em um sítio com os pais Helder e Flávia, na cidade do norte do Paraná, que tem pouco de mais três mil habitantes.

"Eu nem acredito. Estamos muito felizes com essa repercussão. São muitos inscritos em nosso canal. É tudo muito novo também, já que vivemos em um sítio e levamos uma vida calma", explica Júlia, que sempre conta com a parceria do irmão para gravar os vídeos. Tanto é, que sempre a caçula aparece mais nos vídeos, já que quase sempre é Gustavo que filma as aventuras da dupla.

A ideia de fazer gravações sobre carros surgiu há menos de um ano, após Júlia ganhar o "Foguete", um Fusca 1986, dos pais quando completou 18 anos. O "queridinho" da família e do público que segue os irmãos faz parte da última versão do carro antes da fabricação ser encerrada pela Volkswagen, no Brasil. "Dos 850, ele é o número 837. Além disso, meu carro se chama Foguete porque tem injeção eletrônica no motor ao invés de carburadores. Então, ele voa na pista", explica a caçula, que estuda Administração e Educação Física.

Outra paixão de Júlia e Gustavo é a Fusconeta. A motoneta customizada pelas Ferramentas MEP, de Curitiba, leva a mesma cor do "Foguete", um azul stratos, e é chamada pelo apelido de "Cometa". "A gente foi para a capital fazer um vídeo e acabei ganhando a Fusconeta. Ela é a filhinha do 'Foguete'", brinca Júlia.

Além do Fusca e da Fusconeta, os irmãos também compraram recentemente a Carambola, uma caminhonete Ford F-75, 1973, da cor amarela, que é o "xodó" de Gustavo, assim como a "Pantera Negra", uma Chevrolet Silverado preta que leva este nome por conta da cor. "A Silverado é linda e cheia de detalhes", conta o irmão mais velho, que trabalha com o pai no sítio da família.

Trip em família

Em julho deste ano, a família realizou um sonho e viajou com o "Foguete" para Curitiba e esticaram o passeio até Balneário Camboriú, em Santa Catarina. "Essa aventura ficou toda registrada em nosso canal. Tínhamos o sonho de conhecer a 'Dubai brasileira', que é ponto de carrões novos, e foi bem legal andar pelas ruas de Fusca. Todo mundo olhava para a gente", recorda.

Inclusive, os irmãos contam que tiveram uma surpresa quando um dos pneus do "Foguete" furou na estrada e eles precisaram parar em uma borracharia. "O homem que nos atendeu contou que já tinha nos visto no YouTube e que conhecia a gente. Foi bem legal. Pessoas de fora do país, como Japão, Estados Unidos, além de outros estados também", afirma Júlia.

Um dos vídeos mais assistido no canal dos irmãos é sobre uma Mini Kombi, de Curitiba. A gravação soma mais de 400 mil visualizações. "Fizemos esse vídeo quando passamos em julho por Curitiba. Essa é uma Kombi Corujinha. Assim como a Fusconeta, o pessoal cortou o carro no meio e fez tipo uma 'Kombi bebê', ou seja, pela metade. O vídeo bombou", comemora Gustavo.

Com o sucesso pela internet, Júlia e Gustavo garantem que vêm novidades em breve. "Ainda é segredo, mas logo vamos trazer aventuras novas para nosso canal", reforça Júlia.

Assista a entrevista na íntegra com a jornalista Fernanda Neme, no Facebook do TNOnline:

