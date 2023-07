Irmãos brigam por causa da fatura de energia elétrica, PM é acionada

Na manhã de terça-feira (18.07) a Polícia Militar (PM) de Jardim Alegre foi acionada para o distrito de Barra Preta, onde moradores informaram uma situação de vias de fato envolvendo dois irmãos.

Chegando ao local, foi feito contato com um homem que seria a vítima. Ele relatou aos policiais militares que são constantes as brigas com seu irmão, que mora na casa vizinha dentro do mesmo terreno.

Segundo a vítima, a confusão teria sido motivada em razão de uma fatura de energia elétrica. Eles entraram em discussão, e seu irmão começou a arremessar pedras no telhado, assim como, desferiu golpes de foice em uma porta de metal na garagem da casa e ainda o ameaçou de morte.

O agressor também estava no local e ao ser questionado confirmou que as brigas com seu irmão já vêm acontecendo anteriormente, e que as ocorreram no dia foi por causa de provocação, inclusive com o irmão utilizando-se de um facão para intimidá-lo, e para se proteger, pegou uma foice, onde desferiu os golpes na porta da garagem.

Os envolvidos foram orientados acerca dos procedimentos legais e a vítima optou por representar posteriormente, sendo então os irmãos liberados no local.

