Irmão troca botijão de gás da irmã por celular e caso vai parar na polícia

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Uma moradora da área rural de Godoy Moreira procurou a Polícia Militar na tarde de terça-feira (12) para denunciar um caso de apropriação indébita envolvendo o próprio irmão. Segundo o relato, ele trocou o botijão de gás dela por um celular.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher mora na Rua Mandaguari e contou que emprestou o botijão ao irmão no sábado (9). O objetivo era ajudá-lo a preparar alimentos na residência dele.

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Porém, no domingo (10), ela descobriu que o irmão havia saído com amigos e, durante esse período, trocou o botijão por um celular.

Ao perceber o que havia ocorrido, a moradora decidiu procurar o Destacamento da Polícia Militar para registrar a situação e pedir providências.

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A equipe policial realizou o boletim, orientou a mulher sobre os procedimentos legais e encerrou o atendimento no local.

Agora, o caso deve ser analisado pelas autoridades responsáveis para apurar as circunstâncias da apropriação indébita.

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