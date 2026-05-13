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GODOY MOREIRA

Irmão troca botijão de gás da irmã por celular e caso vai parar na polícia

Mulher denunciou à PM, em Godoy Moreira, que o irmão trocou seu botijão de gás por um celular após sair com amigos

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 06:30:06 Editado em 13.05.2026, 06:30:02
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Irmão troca botijão de gás da irmã por celular e caso vai parar na polícia
Autor Homem trocou o botijão da irmã por um celular - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma moradora da área rural de Godoy Moreira procurou a Polícia Militar na tarde de terça-feira (12) para denunciar um caso de apropriação indébita envolvendo o próprio irmão. Segundo o relato, ele trocou o botijão de gás dela por um celular.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher mora na Rua Mandaguari e contou que emprestou o botijão ao irmão no sábado (9). O objetivo era ajudá-lo a preparar alimentos na residência dele.

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Porém, no domingo (10), ela descobriu que o irmão havia saído com amigos e, durante esse período, trocou o botijão por um celular.

Ao perceber o que havia ocorrido, a moradora decidiu procurar o Destacamento da Polícia Militar para registrar a situação e pedir providências.

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A equipe policial realizou o boletim, orientou a mulher sobre os procedimentos legais e encerrou o atendimento no local.

Agora, o caso deve ser analisado pelas autoridades responsáveis para apurar as circunstâncias da apropriação indébita.

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apropriação indébita botijão de gas conflito familiar denúncia policial Godoy Moreira JUSTIÇA
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