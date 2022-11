Irmão e irmã são detidos em Faxinal suspeitos de tráfico de drogas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Dois irmãos, um homem e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas foram presos na tarde de sexta-feira (11), em Faxinal. Na casa onde moram os polícias encontraram porções de maconha e crack.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 17 horas a equipe em patrulhamento pela Rua Campo da Aviação avistou um homem conhecido do meio policial pelos crimes de tráfico de drogas, saindo de uma residência.

- LEIA MAIS: Mãe é agredida pelo filho; ele foi preso com drogas e munições

continua após publicidade .

Realizado a abordagem e em busca pessoal foi encontrado três pedras de crack em seu bolso esquerdo e a quantia de R$ 262,00.

No momento em que recebeu voz de prisão, ele passou a atacar o policial com um chute no peito e fazia ameaças aos policiais, sendo necessário uso seletivo da força.

Ao ser algemado, ele gritava para a irmã que estava sendo preso. Neste instante a irmã saiu da residência e investiu contra a equipe afim de que o irmão não fosse levado ao camburão, sendo necessário ser algemada e posta no camburão da equipe policial de Cruzmaltina.

continua após publicidade .

Porém antes de ser algemada, os policiais viram ela entregando para outra mulher um aparelho celular e um maço de R$ 50,00 em dinheiro.

Diante do flagrante a equipe foi a casa da mãe dos detidos. Após ser franqueada a entrada na casa pela mãe, foi encontrado no quarto do autor, um frasco contendo 12 pedras de crack e uma balança de precisão pequena.

Na geladeira da residência foi encontrado seis porções de maconha pronta para venda. Enquanto a equipe realizava buscas, a irmã informou a equipe que havia mais droga escondida no quintal, onde foi encontrado mais 26 porções de maconha.

continua após publicidade .

No total foram apreendidas 15 pedras de crack, pesando 1,62 gramas, e 32 porções de maconha, num total de 51,14 gramas.

Ainda segundo a PM, os irmãos já foram detidos anteriormente pela mesma prática criminosa em Faxinal. Eles foram conduzidos a 53ª Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante.

Siga o TNOnline no Google News