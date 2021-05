Irmão do prefeito Gallo morre após complicações da Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Faleceu neste domingo (9), o secretário de Serviços Urbanos de Faxinal, Adírcio Aparecido Cantagallo, 59 anos, popularmente conhecido como Adilson, irmão do prefeito Ylson Álvaro Cantagallo.

Conforme informações do secretário de administração do município, Francisco Alfredo Ferreira, o Hal, Adírcio foi diagnosticado com a doença na última segunda-feira (3) e iniciou o tratamento em Faxinal. Como o quadro respiratório dele necessitava de auxílio de oxigênio, o paciente foi encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana. Adírcio estava respondendo bem ao tratamento, contudo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. Ele deixa esposa e dois filhos.

"Perdemos o nosso secretário por esta doença maldita e eu perdi meu irmão e meu amigo de um vida inteira, amigo fiel das horas boas e ruins, uma pessoa honesta, de coração enorme, um cara família, vai fazer muita falta", escreveu o prefeito Gallo em sua página no Facebook.

O cortejo de despedida será aproximadamente às 15 horas no trevo até o Cemitério Cristo Rei. O prefeito decretou luto oficial de três dias pela morte do irmão.

Foto por Reprodução