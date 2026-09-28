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AGRESSÃO

Irmão ataca o outro a marteladas na cabeça em Mauá da Serra

Vítima precisou ser socorrida em viatura da PM; confusão ocorreu na casa do pai dos envolvidos após desentendimento por pertences

Escrito por Da Redação
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Irmão ataca o outro a marteladas na cabeça em Mauá da Serra
Autor Homem teria usado martelo para agredir próprio irmão - Foto: Pixabay

Um homem foi ferido na cabeça com golpes de martelo desferidos pelo próprio irmão durante uma briga na manhã deste domingo (27), no centro de Mauá da Serra. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que presenciaram a violência e o risco causado ao pai dos envolvidos, que também estava no imóvel.

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Quando a equipe chegou à residência, localizada na Rua das Palmeiras, a vítima já havia saído em busca de socorro. O agressor, no entanto, permaneceu no local. Bastante alterado, ele confessou o ataque aos policiais e continuou fazendo ameaças de morte contra o familiar.

Durante buscas pela região, a polícia encontrou o homem ferido e sangrando em uma rua próxima. Como a ambulância da cidade estava ocupada em outra emergência, os próprios policiais colocaram a vítima no banco de trás da viatura e a levaram até uma unidade de saúde. Apesar do susto, a avaliação médica confirmou que os cortes na cabeça eram superficiais.

Aos policiais, o homem ferido explicou que a confusão começou quando ele tentou entrar na casa principal do terreno para pegar alguns objetos pessoais. Ele foi impedido pelo irmão, que pegou um martelo e iniciou as agressões.

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A vítima informou que pretende registrar queixa formal na Polícia Civil futuramente e que apresentará testemunhas e imagens de câmeras de segurança para comprovar o crime. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e os envolvidos receberam as orientações legais cabíveis.

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´polícia AGRESSÃO briga de irmãos Mauá da Serra segurança pública VIOLÊNCIA FAMILIAR
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