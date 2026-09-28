Irmão ataca o outro a marteladas na cabeça em Mauá da Serra

Vítima precisou ser socorrida em viatura da PM; confusão ocorreu na casa do pai dos envolvidos após desentendimento por pertences

Um homem foi ferido na cabeça com golpes de martelo desferidos pelo próprio irmão durante uma briga na manhã deste domingo (27), no centro de Mauá da Serra. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que presenciaram a violência e o risco causado ao pai dos envolvidos, que também estava no imóvel.

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Quando a equipe chegou à residência, localizada na Rua das Palmeiras, a vítima já havia saído em busca de socorro. O agressor, no entanto, permaneceu no local. Bastante alterado, ele confessou o ataque aos policiais e continuou fazendo ameaças de morte contra o familiar.

Durante buscas pela região, a polícia encontrou o homem ferido e sangrando em uma rua próxima. Como a ambulância da cidade estava ocupada em outra emergência, os próprios policiais colocaram a vítima no banco de trás da viatura e a levaram até uma unidade de saúde. Apesar do susto, a avaliação médica confirmou que os cortes na cabeça eram superficiais.

Aos policiais, o homem ferido explicou que a confusão começou quando ele tentou entrar na casa principal do terreno para pegar alguns objetos pessoais. Ele foi impedido pelo irmão, que pegou um martelo e iniciou as agressões.

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A vítima informou que pretende registrar queixa formal na Polícia Civil futuramente e que apresentará testemunhas e imagens de câmeras de segurança para comprovar o crime. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e os envolvidos receberam as orientações legais cabíveis.