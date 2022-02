Irmã faz apelo para doar cães de protetora que faleceu; veja

Da Redação

Para chamar atenção para a doação de animais, a advogada Aline Juliana de Morais, irmã da professora e protetora Karla Crystina de Morais, de Jandaia do Sul, que morreu no dia 10/01, inovou na divulgação. Uma amiga elaborou artes criativas com fotos dos cachorros que ainda precisam de um novo lar.

A professora que faleceu cuidava de 30 cães abandonados,10 já foram doados e 20 continuam à disposição de uma adoração responsável. "Preciso arrumar um lar para esses animais. Minha irmã dedicou a vida aos cães. Ela morava sozinha com mais de 30 cachorros. Ela cuidava de todos pessoalmente, das despesas, da alimentação. Preciso de ajuda para cuidar de tantos animais. Não sei o que fazer, não posso abandoná-los, mas não tenho mais condições de arcar com essas despesas. Recebemos uma quantidade de ração doada pela prefeitura de Jandaia, mas não é suficiente para alimentar todos. Preciso de ajuda, urgente", disse Aline.