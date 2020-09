IPTU com 10% pode ser pago até 10 de agosto - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Governo Municipal de São Pedro do Ivaí e o Departamento de Tributação informam que o pagamento do IPTU com desconto de 10% vai até o dia 10 de agosto. Caso tenha dúvidas, o setor de tributação da prefeitura atende de segunda a sexta-feira, das 08h ao 12h e das 14h às 17h. O telefone é (43) 3451-1399.

O pagamento do tributo pode ser feito em toda a rede bancária. Além da opção de 10% à vista, o tributo também pode ser pago até dia 10 de setembro com desconto de 5%.

Para quem optou pelo parcelamento, em agosto vence a segunda das cinco parcelas. As próximas vencem em 12 de setembro, 10 de outubro e 10 de novembro.