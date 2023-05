Investimentos marcam os 31 anos de Mauá da Serra

Da Redação

O prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff (PSD), é o entrevistado desta semana do programa “De Olho na Cidade”, conduzido pelo site TNOnline e jornal Tribuna do Norte. A entrevista marca os 31 anos de emancipação política e administrativa do município, com cerca de 10,9 mil habitantes, comemorados nesta quarta-feira (24). (veja o vídeo abaixo).

Exercendo seu quarto mandato à frente da administração municipal, Hermes Wicthoff considera que Mauá da Serra é hoje um dos municípios que mais se desenvolve no Vale do Ivaí, levando-se em conta o crescimento populacional, os investimentos da Prefeitura nos diferentes setores e os avanços econômicos dos últimos anos que, conforme assinala, têm resultado em mais qualidade de vida da população. Para o prefeito, “esse jovem município cresce a passos largos, se consolidando como uma das principais potências econômicas do Vale do Ivaí”.

Acompanhando esse crescimento, Wicthoff assinala que a administração municipal tem procurado investir principalmente em infraestrutura urbana, saúde, educação e segurança. São pilares que, conforme assinala, demonstram a evolução da cidade em vários setores. “Para mim é um privilégio exercer o quarto mandato, é uma responsabilidade muito grande, e meu foco agora é garantir melhor qualidade de vida aos moradores de Mauá”, diz o prefeito.

INVESTIMENTOS

Na área de infraestrutura urbana, Wicthoff cita como destaque os investimentos de R$ 18 milhões em asfalto novo nos bairros da cidade, somando em torno de 30 quilômetros pavimentados, além de recape asfáltico sobre ruas com paralelepípedos. A sua expectativa é a de que até final do ano que vem todas as ruas estejam pavimentadas. A cidade também está de cara nova com a revitalização da praça central e nova iluminação, com 800 postes de tecnologia em LED.

Wicthoff informa que a saúde também recebeu investimentos. Está em construção uma nova UBS, que contará com médico 24 horas por dia. Serão investidos R$365 mil para reequipar as outras unidades e já estão garantidos recursos, em torno de R$420 mil para a compra de duas novas ambulâncias.

Na educação, a administração municipal tem reformado e ampliado escolas e investido em transporte escolar, uniformes, materiais escolares, merenda de qualidade e em nova metodologia de ensino, baseada no Sistema Maxi de Ensino.

Por fim, o prefeito informa que Mauá da Serra receberá, dentro de pouco tempo, um destacamento do Corpo de Bombeiros. Esses investimentos estão sendo garantidos através da parceria entre Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal e com a ajuda dos deputados federais Luísa Canziani (PSD) e Pedro Lupion (PP), e do deputado estadual Alexandre Curi (PSD).

Nova estimativa populacional e praça de pedágio preocupam

Apesar do desenvolvimento econômico, a estimativa do Censo Demográfico e a possibilidade de uma praça de pedágio entre Mauá da Serra e Apucarana preocupam o prefeito Hermes Wicthoff.

“Tenho um grande apoio do governo do Estado e acho sim que o pedágio tem que voltar, com valor justo e toda infraestrutura, mas pedi muito ao governador para que não se instale uma praça de pedágio entre Mauá e Apucarana”, diz. Segundo ele, uma praça na PR-445 entre Mauá e Londrina é importante, mas não entre Mauá e Apucarana. “Todos os dias, muitas pessoas do município vão para Apucarana e não podemos ter um pedágio entre Marilândia, Califórnia ou Apucarana”, justifica.

Em relação ao Censo, Hermes já avalia entrar com recursos na Justiça, porque o IBGE aponta que o Município teve sua população reduzida de 10.994 habitantes para 8.937, o que ele não acredita. Com essa estimativa Mauá da Serra perderia recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

