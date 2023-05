Investimento do Estado garante novo trevo rodoviário em Ivaiporã

Da Redação

A obra liga a PRC-466 e a Estrada Ouro Verde

O novo trevo rodoviário de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, está em fase final de conclusão, devendo ser entregue nas próximas semanas. A obra faz uma ligação em nível entre a PRC-466, na altura do quilômetro 113, e a Estrada Ouro Verde, facilitando o acesso ao novo parque industrial do município, sendo resultado de convênio entre Ivaiporã e a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL). A fiscalização da execução dos serviços cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

No local, as pistas da rodovia são separadas por canteiro central, com ramos permitindo o acesso ao município em ambos os sentidos, além uma via marginal de acesso a uma unidade da Comercial Ivaiporã próxima à interseção

“O novo trevo de Ivaiporã está praticamente pronto, e vamos entregá-lo em breve juntamente com a prefeitura municipal. Ele vai garantir mais segurança e agilidade para o transporte de cargas do novo parque industrial, e evitar os acidentes entre o tráfego local e o de longa distância, mas contamos com os usuários para observarem a sinalização do trevo e continuarem dirigindo com prudência”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

No local foi realizada a terraplenagem e pavimentação das novas pistas, demolição do pavimento antigo, que foi substituído por um canteiro central com dispositivos de drenagem, e executada nova sinalização horizontal e vertical. Os últimos serviços são o enleivamento (plantio de grama) dos espaços ao lado das pistas.

Ao todo foram investidos R$ 9.100.038,03 no convênio, sendo R$ 8.317.087,33 de recursos do Estado e R$ 782.950,70 de contrapartida do município. A parceria incluiu também a pavimentação da Estrada Ouro Verde entre a PRC-466 e o município, já concluída há mais tempo.

