Investigado por tentativa de feminicídio contra adolescente é preso em Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O jovem de 18 anos investigado por agredir brutalmente e atropelar a companheira, uma adolescente de 17 anos, em uma tentativa de feminicídio registrada em Jardim Alegre, apresentou-se à Polícia Civil nesta terça-feira (28) e teve a prisão temporária cumprida.

Segundo o delegado Erlon Ribeiro da 54ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Ivaiporã, o investigado compareceu voluntariamente à unidade policial acompanhado por advogado e optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Polícia Civil investiga tentativa de feminicídio de adolescente em Jardim Alegre

O caso ganhou grande repercussão após a vítima ser encontrada gravemente ferida em uma estrada rural na saída para Barra Preta, na madrugada de segunda-feira (27), horas depois de ter sido agredida com um alicate de pressão e atropelada intencionalmente, conforme a investigação.

Devido à gravidade dos ferimentos, a adolescente foi transferida para um hospital em Londrina, onde segue sob cuidados médicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Polícia Civil, após a apresentação espontânea, os agentes deram cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Na sequência, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil continua investigando o caso para concluir o inquérito e esclarecer todos os detalhes da violência.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











