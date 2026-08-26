Investigado por furto de motocicleta é preso pela Polícia Civil em Ivaiporã

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Homem de 35 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (26), no Jardim Iporã, durante investigação sobre o furto de uma motocicleta

A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 35 anos investigado furto de motocicleta na manhã desta quarta-feira (26), no Jardim Iporã, em Ivaiporã.

A ação foi realizada pela 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã. Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o investigado.

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Segundo o delegado Erlon Ribeiro, a investigação apura o furto de uma motocicleta. Durante a apuração, a Polícia Civil reuniu elementos que apontaram para o envolvimento do suspeito.

Diante das informações levantadas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva. Posteriormente, o Poder Judiciário decretou a medida.

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O homem foi localizado pelos policiais em sua residência, no Jardim Iporã. Em seguida, ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional.

O investigado permanece à disposição da Justiça.

Além disso, a Polícia Civil informou que as investigações continuam. O objetivo é esclarecer completamente o furto e identificar a participação dos envolvidos.

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