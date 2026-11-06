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AÇÃO DA PCPR

Investigado por estupro é preso pela Polícia Civil em Bom Sucesso

Homem de 30 anos foi levado para Jandaia do Sul, onde permanece preso à disposição do Poder Judiciário

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Investigado por estupro é preso pela Polícia Civil em Bom Sucesso
Autor Foto: PCPR

Um homem de 30 anos, investigado por estupro, foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta sexta-feira (06), em Bom Sucesso, no Vale do Ivaí.

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O mandado de prisão foi cumprido por uma equipe da Polícia Civil de Jandaia do Sul, e aconteceu na Rua Nahur Vanzela.

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O homem foi preso e encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen) de Jandaia do Sul, onde permanece à disposição da Justiça.

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