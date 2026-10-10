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ERA SÓ UM COCHILO

Invasão inusitada: homem pula muro, assusta moradora e dorme no quintal

Caso ocorreu em Califórnia; suspeito apresentava falas desconexas, procurava por uma amiga e foi liberado pela polícia.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Invasão inusitada: homem pula muro, assusta moradora e dorme no quintal
Autor Foto: Imagem criada por IA

Uma moradora da área central de Califórnia passou por momentos de tensão na madrugada deste sábado (10). Um homem invadiu o quintal de sua propriedade procurando por uma suposta conhecida e, de forma inusitada, acabou pegando no sono do lado de fora da casa.

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A confusão começou quando o indivíduo bateu na porta da residência sem se identificar. Assustada com a situação, a dona do imóvel acionou o irmão e chamou a Polícia Militar. Ao chegarem ao endereço, os policiais já encontraram o invasor dentro do terreno, sendo necessário que a moradora abrisse o portão para a equipe entrar.

Durante a abordagem e revista, nada de irregular foi encontrado. O homem, que apresentava bastante confusão mental e dificuldade para contar os fatos de forma lógica, deu uma justificativa curiosa: alegou que uma amiga morava ali e que tinha o costume de entrar daquela forma quando o portão estava trancado. Como acreditava que a amiga estava na casa e não abriu a porta, decidiu esperar no quintal, onde acabou adormecendo. Ele só acordou com a chegada da viatura.

Apesar do susto, não houve danos físicos e ninguém precisou de atendimento médico. A moradora optou por não registrar uma queixa criminal naquele momento, desejando apenas que o rapaz fosse embora e não voltasse mais. O homem foi advertido pelos policiais sobre as consequências legais de invadir uma propriedade e foi liberado no local após se comprometer a ir direto para sua própria casa.

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caso curioso confusão mental invasão de propriedade notícias Califórnia POLICIA MILITAR segurança residencial
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