Invasão e furto em CMEI de Califórnia deixa rastro de destruição

A diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Alegria do Saber, de Califórnia, município do Vale do Ivaí, norte do Paraná, foi recebida com uma cena desoladora ao chegar no estabelecimento de ensino na manhã desta quarta-feira (14). Uma das janelas apresentava vidros quebrados, enquanto a porta da secretaria havia sido arrombada e diversas salas de aula estavam completamente reviradas.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender a ocorrência. De acordo com as informações da corporação, os invasores, ainda não identificados, não se contentaram apenas com a desordem. Além do vandalismo, um DVR - equipamento que armazena imagens das câmeras de segurança instaladas na instituição - foi furtado.

As câmeras também foram danificadas durante o ato criminosos. Até o momento, nenhum outro objeto foi notado como ausente, porém é evidente que os responsáveis pela invasão vasculharam minuciosamente a secretaria, possivelmente em busca de itens de valor.

As autoridades investigam o ocorrido, a fim de identificar os autores dessa ação criminosa.

