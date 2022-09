Integrante de facção criminosa aterroriza família em Jandaia do Sul

Da Redação

O suspeito tentou fugir e arremessou a arma de fogo sobre o teto do veículo, mas foi detido

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul na noite desta terça-feira, 20, depois de aterrorizar sua companheira e ameaçar os moradores da casa dela com um revólver. O detido, que não teve a idade revelada, chegou a disparar tiros no local e diz ser integrante de uma facção criminosa.

Segundo o boletim de ocorrências, uma pessoa desesperada compareceu até a sede da PM no município, relatando que um homem teria entrado em sua casa, ameaçadomoradores, dizendo que iria matá-los, e realizando disparos de arma de fogo no local e que em seguida, teria fugido em um Fiat Pálio.

Chegando no local, os policiais conversaram com a mulher, dona da casa que foi invadida, que contou que tem um relacionamento com o suspeito e uma medida protetiva contra ele. Ela contou que o homem ligou solicitando que ela saísse da residência, mas ela negou. Então ele chegou no local chutando a vítima por diversas vezes, ameaçando de morte e na sequência, disparou tiros contra ela, que não acertaram, e ainda, pegou o celular dela para que não tivessem contato externo.

Na sequência, ele colocou a arma de fogo na cabeça dela, colocando todos os moradores do local dentro da residência, dizendo a todo momento que se chamassem a polícia, todos iriam morrer.

A mulher contou ainda que o homem estava esperando autorização de uma facção criminosa a qual ele pertence para poder matá-la. Ela ainda foi obrigada a descer com o agressor para uma mata, foi colocada de joelhos e ele dizia que iria matá-la.

Nesse momento, ela ouviu um barulho de carro e o agressor saiu correndo, com a arma em punho, pedindo para o motorista do carro o levar embora dali. Ele entrou no veículo Pálio e fugiu.

Mais tarde, o carro foi abordado pela equipe da Rotam na rodovia BR 376. O suspeito tentou fugir e arremessou a arma de fogo sobre o teto do veículo, mas foi detido. Ele foi encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul.

