Instituto Médico Legal de Ivaiporã vai ganhar nova sede

Da Redação

O Instituto Médico Legal (IML) deve ganhar nos próximos meses uma nova sede em Ivaiporã. Com a conclusão do novo Quartel do Corpo de Bombeiros que está sendo construído na Rua Apucarana, o IML será transferido para o prédio mais amplo, onde atualmente é sede do Corpo de Bombeiros. Há ainda, a expectativa da instalação da criminalística na cidade.

continua após publicidade .

O novo prédio do IML, segundo Queila Back, chefe adjunta do IML, deverá contar com diversas funcionalidades que atualmente não existe na sede local, devido ao espaço da sede atual, de pouco mais de 70 metros².

“Hoje nós temos uma sala de espera, outra sala que dividimos o serviço administrativo com o perito, não temos uma sala própria para fazermos exame de violência sexual, um necrotério com apenas uma mesa de necropsia, e não temos câmara fria”

continua após publicidade .

Inclusive, Queila lembra que Amuvi se propôs a fazer a doação da câmara fria, mas hoje o prédio atual, não comporta. “Quando temos um óbito, se a pessoa não for reconhecida de imediato, temos que deslocar para outro IML. Isso causa transtorno para a família. Temos o trajeto de levar o corpo para outra cidade e depois buscar o corpo para família fazer o reconhecimento e a liberação em Ivaiporã”, explica.

Outra expectativa, é que a partir da nova sede com espaço mais amplo e com mais funcionalidades a regional também ganhe uma equipe da criminalística que possa atender os municípios da região.

É bom lembrar que, desde de abril, foi ampliado a área de atendimento do IML de Ivaiporã que passou de 13 para 18 municípios, além disso todos os óbitos na regional passaram a ser atendidos pela criminalística. “Como Ivaiporã não tem criminalística, dependemos das equipes de outras cidades para atender”.

continua após publicidade .

No momento, o atendimento é regionalizado, os municípios de Nova Tebas, Pitanga e Manoel Ribas, por exemplo, são atendidos pela criminalística de Guarapuava, já o município de Candido de Abreu é atendido pela equipe de Ponta Grossa.

Os municípios de Rosário do Ivaí e Rio Branco do Ivaí o atendimento é feito pela criminalística de Londrina, São João do Ivaí e Godoy Moreira pela criminalística de Maringá.

A criminalística de Apucarana, atende Ivaiporã, Ariranha do Ivaí, Arapuã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Cruzmaltina, Borrazópolis, Grandes Rios e São Pedro do Ivaí.

continua após publicidade .

“Mas essas criminalísticas tem outras cidades para serem atendidas também. Por isso, muitas vezes a demora para o perito chegar ao local de morte. Com uma criminalística para atender somente o IML de Ivaiporã o serviço será agilizado, o perito e o IML vão sair para o mesmo local de acionamento”, completa Queila.

O médico legista Renato Cambota considera importantíssima a mudança para a nova sede, “tanto em questão de logística local, como para melhorar também do serviço para todo o público que utiliza o serviço do IML. E a questão da criminalística aqui em Ivaiporã agiliza esse processo, o processo da gente admitir a ocorrência do fato e tentar finalizar o caso com mais agilidade”, enfatiza Cambota.

continua após publicidade .

Veja a entrevista com Queila Back, chefe adjunta do IML: