Instabilidade marca o sábado em Ivaiporã com 96% de chance de chuva e ventos fortes

A previsão do tempo para Ivaiporã neste sábado, dia 14 de novembro, indica um dia de instabilidade e ocorrência de chuva, acompanhadas de temperaturas elevadas. Os termômetros no município devem registrar mínima de 20°C durante as primeiras horas da manhã, alcançando a máxima de 29°C no período da tarde, com elevada possibilidade de precipitações ao longo do dia.

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De acordo com os dados meteorológicos, a umidade relativa do ar apresenta índices elevados, variando entre a mínima de 62% e a máxima de 98%. A probabilidade de ocorrência de chuva chega a 96%, com um volume acumulado estimado em 4 milímetros, enquanto os ventos sopram na direção sudeste (SE) a uma velocidade média de 9 km/h, podendo registrar rajadas de até 49 km/h.