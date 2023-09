Inscrições para o 2º Caminho Jesus das Santas Chagas estão abertas

A Prefeitura de Ivaiporã abre inscrição para o 2º Caminho Jesus das Santas Chagas, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo, que será realizado no dia 1º de outubro. Trata-se de uma emocionante jornada religiosa que se tornou oficial em novembro de 2022.

continua após publicidade

O Caminho Jesus das Santas Chagas de Ivaiporã é uma experiência única que contempla 5 cruzes em homenagem as 5 Chagas de Cristo.

- LEIA MAIS: Formatura de 147 novos PMs da região ocorre nesta quarta em Londrina

continua após publicidade

A jornada começa na Diaconia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Nova Porã, passa pela Diaconia Santa Rita de Cássia, na Vila Rural Ivainópolis, segue para a Diaconia Santa Luzia na comunidade de Santa Luzia, continua na Diaconia São Lourenço, na comunidade do Cruzeirinho, e finaliza na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – distrito do Jacutinga, percorrendo um total de 14 km desde o ponto de partida.

Inscreva-se e participe desta incrível jornada espiritual pelo 2º Caminho Jesus das Santas. Basta acessar o link: https://is.gd/Vjl4WI .

continua após publicidade

O projeto Caminho Jesus das Santas Chagas de Ivaiporã foi apresentado ao Legislativo pela vereadora Gertrudes Bernardy e tornou-se Lei 3.575 de 26 de julho de 2022. A vereadora percorreu o 1º Caminho Jesus das Santas Chagas e convida a população para participar no dia 1º de outubro. “Prepare-se para vivenciar momentos de espiritualidade, reflexão e devoção no 2º Caminho Jesus das Santas Chagas e não perca esta oportunidade de fortalecer a fé e explorar a riqueza religiosa da nossa região”, sugeriu Gertrudes Bernardy.

O secretário municipal de Turismo da Prefeitura de Ivaiporã, Alex Fonseca, afirmou que o 2º Caminho Jesus das Santas Chagas oferece à população e aos visitantes uma oportunidade única de vivenciar a espiritualidade e a devoção que fazem parte da rica história religiosa de Ivaiporã. “O Caminho Jesus das Santas Chagas fortalece a nossa fé, celebra a devoção e ajuda a compartilhar momentos especiais”, afirmou Alex Fonseca.

Siga o TNOnline no Google News