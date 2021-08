Da Redação

Inquérito apura morte de pecuarista de Borrazópolis

A Polícia Civil de Faxinal está investigando a morte de Antônio Marcos Segura Pichelli, de 50 anos, agricultor e pecuarista na cidade de Borrazópolis que foi encontrado ferido a facadas na manhã desta terça-feira (10).

Segundo o delegado Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, titular da Delegacia de Polícia de Faxinal, que investiga o caso, o inquérito deve ser concluído dentro de 3 dias. “Nesta terça-feira ouvimos a namorada dele que nos relatou que estavam juntos há 7 anos, tinham um bom relacionamento e que ela não sabia de nenhum problema ou desavença que o envolvesse. Ela contou ainda que perdeu contato com ele desde as 18h desta segunda-feira, que seria o último horário que ele teria visualizado as mensagens. Depois disso, não atendeu mais. Também apresentamos a ela a faca encontrada no local e ela não reconheceu como sendo dele”, contou o delegado.

A investigação deve ouvir ainda a mãe e o irmão da vítima, a pessoa que o encontrou ferido, os policiais militares que atenderam a ocorrência e o dono de um estabelecimento que a vítima frequentava com frequência.

“Obtive informação que o dono deste estabelecimento que ele frequentava teria visto ele na última quinta-feira muito angustiado, chorando. Vamos ouvi-lo para tentar entender o que poderia estar ocorrendo. Imagens de câmeras de segurança próxima ao local onde a vítima foi encontrada também serão analisadas para descobrir o que ocorreu durante a madrugada”, explicou o delegado.

Entenda o caso

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de um homem de 50 anos que foi encontrado ferido com cortes de faca na manhã destaterça-feira (10), por volta das 7 horas, em Borrazópolis.

A vítima, identificada como Antônio Marcos Segura Pichelli, era agricultor e pecuarista na cidade. Ele foi encontrado ainda com vida, ao lado do carro, um Fiat Strada, a aproximadamente 20 metros da Capela Mortuária, na Praça Cristo Redentor. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

Ele apresentava cortes no pulso direito e ferimentos na região da barriga. A faca foi encontrada próximo ao local.