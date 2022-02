Da Redação

Início das aulas nos CMEIs de Marilândia do Sul é adiado

Devido ao aumento no número de casos de covid-19, o retorno das aulas nos Centros Municipais de Educação Infantil de Marilândia do Sul foi adiado.120 crianças devem voltar para os CMEIs no próximo dia 21/02.

De acordo com a secretaria municipal de Educação, o início do ano letivo nos CMEIs Tiago de Faria Zanlorenzi e Carinha de Anjo, foi adiado por causa do grande número de casos de covid-19 no município, o que afetou também a organização escolar. O retorno será dia 21 de fevereiro, o horário de entrada dos alunos será das 7:30 às 08:00 e saída às 17:00.



“Prezando pela saúde e o bem de nossos alunos, gostaríamos da compreensão de todos para que possamos iniciar as atividades letivas com responsabilidade e compromisso”, disse Ionice Pereira, secretária de Educação.

As aulas nas escolas municipais iniciaram no dia 07 de fevereiro, e estão seguindo as medidas de prevenção contra a covid-19. Para mais informações entrar em contato com a Secretaria da Educação pelo telefone 3428-1485.

Atualmente Marilândia do Sul soma 2.284 casos confirmados de Covid-19, 1.965 pessoas já estão curadas e 42 morreram.