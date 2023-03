Iniciadas obras de recape da estrada da Barra Preta, em Jardim Alegre

Da Redação

No total serão recuperados oito quilômetros de estrada

A Prefeitura de Jardim Alegre deu início nesta quarta-feira (22) no recape com Concreto Betuminoso Usinado a Quente(CBUQ) da estrada da Barra Preta.

O valor do investimento é de R$ 2,7 milhões, sendo R$ 1 milhão proveniente de financiamento SEDU/Paraná Cidades, R$ 1 milhão através de emendas parlamentares, sendo R$ 500 mil do deputado estadual Douglas Fabrício e R$ 500 mil do deputado federal Stephanes Júnior e aproximadamente R$ 700 mil de recursos municipais.

Segundo o prefeito José Roberto Furlan, além das obras de recape iniciadas nesta quarta-feira, os maquinários trabalharam para o desconfinamento da estrada, para drenar a água das chuvas do pavimento, para dar mais tempo de conservação ao recape.

Além disso foi feita a terraplanagem e cascalhamento de cerca de 1,5 metro de cada lado da estrada, também foram construídas caixas de contenção para armazenar a água das chuvas e evitar que elas provoquem erosão nas lavouras.

A proposta segundo o prefeito é melhorar a mobilidade, promovendo mais qualidade das vias públicas. No total serão recapeados oito quilômetros de via com largura de 6 metros.

“Com as chuvas das últimas semanas houve muito deterioração de base de asfalto. Então nós tivemos que reperfilar para depois fazer a capa asfáltica definitiva”, explicou Furlan. A previsão é que o recape seja concluído na primeira quinzena de abril.

Outra boa notícia, segundo o prefeito Furlan, é o projeto arquitetônico para a construção da Ponte do Rio Ivaí na divisa de Jardim Alegre com Grandes Rios, que deve ficar pronto na próxima semana.

Com o projeto arquitetônico em mãos, os prefeitos vão tentar viabilizar a obra junto ao governo do Estado.

“Já estamos conversando com os outros prefeitos (Ivaiporã, Grandes Rios e Rio Branco do Ivaí) e junto com os deputados Traiano, Alexandre Curi, e o deputado Do Carmo estaremos levando o projeto para o governador para que ele possa atender essa nossa reivindicação”, completou Furlan.

