Iniciada a terraplanagem do Parque de Exposição de Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil e o vice Marcelo Reis, acompanhados de comitiva, visitaram o início da terraplanagem do futuro parque de exposições do município. A intenção da administração municipal é que para o ano de 2022, seja retomada a Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Vale do Ivaí (Expovale) no novo parque.

Segundo o prefeito Carlos Gil, o Parque de Exposição de Ivaiporã, que ocupará área 6,5 alqueires no final do Parque Industrial II, tem recursos assegurados pelo deputado federal Sérgio Souza, que empenhou R$ 4,775 milhões no Ministério da Agricultura.

“Acredito que movimentaremos 2,5 mil caminhões de terra para nivelar a área e permitir acessibilidade ao Parque de Exposições de Ivaiporã, que atrairá eventos e público ao município e consequentemente movimentará a economia, que deu sinais de recuperação com a vacina contra o coronavírus”, disse Carlos Gil. O parque de exposição terá acesso pela Rodovia PR-466 e pela rodovia Ouro Verde.

De acordo com o diretor de departamento de obras, Bruno Montoro, o projeto que é assinado pela arquiteta Silvana Zurlo, já foi concluído – inclusive o levantamento de custos da infraestrutura e em processo de finalização encontra-se os projetos complementares.

O novo parque de exposição conta com centro de eventos, praça de eventos, praça de alimentação, setor administrativo, casa do criador, pavilhão industrial, pavilhão agrícola, área para expositores, arena de shows e rodeios, palco e camarins, camarotes, recinto de leilões, mangueira, barracão de gado de leite, pista de julgamento, recepção de animais, baias de equinos, pista para provas de tambor, arquibancadas, espaço para trailer, caminhões e camping e área para parque de diversão.

Também acompanharam a visita, os diretores municipais, Ison Gagliano (Viação), Estela Bagio Zanetti (Agricultura), Alex Sandro Fonseca (Industria e Comercio), a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy e o vereador Emerson Bertotti (Fio).