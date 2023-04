Iniciada a fase municipal do 69º Jeps em Ivaiporã

Da Redação

O Ginásio de Esporte Alcebíades Alves em Ivaiporã estava lotado, nesta quinta-feira, dia 6 de abril, para dar início à fase municipal do 69º Jogos Escolares do Paraná (Jeps), com a partida de futsal masculino entre os Colégios Objetivo e Barão do Cerro Azul, que terminou com a vitória dos atletas do Colégio Objetivo por 8×0.

Em seguida, houve disputas entre o Colégio Objetivo e o Sesc/Senac no feminino, seguido pelo Colégio Estadual do Campo Nilo Peçanha e o Colégio Estadual Barbosa Ferraz no masculino, e pelo Colégio Estadual do Campo Nilo Peçanha contra o Colégio Panamericano também no masculino.

As competições de futsal continuam no Ginásio de Esporte Alcebíades Alves. O diretor do Departamento de Esporte, Silvio Santos, destacou que a instalação dos 14 refletores de LED melhora o desempenho dos atletas em qualquer modalidade disputada no Ginásio de Esporte Alcebíades Alves e espera ver o público acompanhando os Jeps também nas modalidades de basquetebol e voleibol. A tabela completa dos jogos está disponível no seguinte link: https://is.gd/OpQpCt.

Os Jeps são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte, com a fase municipal organizada pela Prefeitura, por intermédio do Departamento Municipal de Esporte, e coordenada pelo Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ivaiporã.

A fase municipal ocorre entre os dias 6 e 14 de abril em Ivaiporã, nas categorias A e B (12 a 14 anos) e categoria A (15 a 17 anos), nas modalidades de futsal, basquetebol e voleibol (masculino e feminino).

Participam das disputas os Colégios Estaduais Antônio Diniz Pereira, Barbosa Ferraz, Bento Mossurunga, Barão do Cerro Azul, Idália Rocha, Campo Nilo Peçanha; os colégios particulares Objetivo, Panamericano, Santa Olga e Mater Consolatrix; o Campus do IFPR (Instituto Federal do Paraná); além de Sesc e Senac.

