Inédito: Basquete de Marilândia do Sul conquista título do JAVI's

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nesta edição, o time estava sob o comando do técnico João Alfredo

Na última terça-feira (25), durante a disputa da final da modalidade de basquete do JAVI'S, a equipe de Marilândia do Sul venceu o time de Ivaiporã, que jogava em casa, pelo placar de 76 a 61 e conquistaram um título inédito para o município.

continua após publicidade .

O JAVI’s é uma das competições mais importantes da região, o evento esportivo reúne milhares de atletas que disputam diversas modalidades. Nas 32 edições anteriores, Marilândia nunca tinha trazido o título do basquete para casa.

LEIA MAIS: Marilândia do Sul abre PSS para vagas temporárias; confira quais são

continua após publicidade .

Nesta edição, sob o comando do técnico João Alfredo e composta pelos atletas: Cleverson Ribeiro, Luiz Felipe Martinelli, João Vitor Caldi, Pablo Macedo, Kadu Ferrero, Leonardo Feliciano, Jeferson Lucas Ferreira, João Desidera, Diego de Camargo, Claudinei Damasco e Diones Eduardo o município paranaense conseguiu a façanha inédita.

“Foi um título muito esperado, sempre acreditamos na nossa equipe e no nosso trabalho. Aqui quero agradecer a todos os atletas pelo comprometimento e pelo trabalho, vocês são merecedores de cada conquista”, disse o treinador da equipe João Alfredo.

O prefeito da cidade, Aquiles Takeda, ressaltou que o trabalho realizado no Esporte de Marilândia sempre traz bons frutos, e parabenizou os atletas: “Agradeço a todos que fizeram parte disso, e quero parabenizar os atletas que participaram dos jogos, tanto do basquete, quanto do futsal, independente do resultado vocês só trazem orgulho para nosso município. Continuem praticando esportes e representando Marilândia do Sul”, afirmou.

continua após publicidade .

A Secretaria de Esportes de Marilândia está sempre promovendo torneios e competições para que nossos atletas nunca fiquem parados. “Aproveito aqui para convidar todos para participarem dos nossos Jogos de Verão e Jogos da 3° idade, as inscrições já estão abertas. Teremos diversas modalidades e contamos com a participação de vocês”, convidou o secretário de Esportes, Rodrigo Carvalho.

Fonte: Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News