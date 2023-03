Indústria sul-coreana anuncia instalação de fábrica em Ivaiporã

Da Redação

A missão oficial do Governo do Paraná à Ásia segue dando resultados. Na passagem pela Coreia do Sul, a comitiva assinou um Memorando de Entendimento para instalação de uma planta da empresa Phycoil Biotechnology International na cidade de Ivaiporã, no Vale do Ivaí. A previsão de investimento é de US$ 60 milhões – cerca de R$ 315 milhões –, com geração de 200 empregos diretos e indiretos, segundo a prefeitura do município, que já vinha em negociação com a empresa desde o ano passado.

A companhia sul-coreana detém a patente de uma tecnologia que extrai ômega 3 de algas marinhas. O extrato é usado na produção de cosméticos, na indústria farmacêutica e, principalmente, na suplementação animal.

O memorando foi assinado em Seul pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, na visita da comitiva paranaense à Born 2 Global, hub de inovação do Ministério de Tecnologia e Inovação da Coreia do Sul.

Na explanação das startups coreanas à missão paranaense, a Phycoil chamou a atenção pelo potencial de o ômega 3 extraído de algas aumentar a produção de duas proteínas que o Paraná já é líder no Brasil: frango e tilápia.

"O Paraná é líder global na produção de alimentos e está modernizando cada vez mais a sua agroindústria. Esse novo investimento em Ivaiporã vai gerar muitos empregos qualificados e potencializar uma região que ainda tem grande margem de crescimento na produção de proteína animal", disse Ratinho Junior.

O secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, que participou da comitiva, afirma que a assinatura do Memorando de Entendimento entre a Phycoil e o município de Ivaiporã é só um dos bons resultados que a missão oficial do Paraná conquistou na Ásia. Outra negociação de peso fechada na viagem foi o segundo investimento de R$ 1 bilhão da multinacional japonesa Sumitomo Rubber na fábrica de pneus de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

"Há vários resultados efetivos da missão oficial do Governo do Paraná ao Japão e Coreia do Sul. O governador foi muito efetivo em bater o martelo de diversas demandas dos empresários paranaenses nesses dois países. E ainda vamos colher muitos frutos dessa missão, de negociações que iniciamos lá e que estamos dando continuidade agora daqui", afirmou o secretário. “Esse novo investimento que está para vir para Ivaiporã consolida a determinação dada pelo governador Ratinho Junior de fortalecer a economia do Paraná”.

FRANGO E TILÁPIA

Líder brasileiro na produção de frangos, o Paraná abateu 2,04 bilhões de aves em 2022, respondendo por 33,5% da produção dessa proteína, conforme dados da Estatística da Produção Agropecuária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Número bem acima do segundo e terceiro maiores produtores de frango: o Rio Grande do Sul, com 13,4% dos abates, e Santa Catarina, com 13,1%.

No caso da tilápia, o Paraná produziu 187,8 mil toneladas do peixe em 2022, liderando a produção nacional. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe-BR), o Estado responde por 34% do volume nacional desse peixe que caiu no gosto do mercado brasileiro e ganha cada dia mais força na exportação.

“Esse produto coreano é de alta tecnologia. Estamos confiantes de que eles virão para o Paraná pela importância que o ômega 3 tem para a saúde, do coração em especial”, afirmou o prefeito Carlos Gil. “As pessoas buscam cada vez mais o ômega 3 no salmão. Com esse suplemento da Phycoil será possível enriquecer a tilápia, que é um peixe muito mais acessível à população".

O secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, afirma que foi uma grata surpresa a missão oficial chegar a um pré-entendimento com a Phycoil pelo potencial do produto. Ele explica que o extrato de algas desenvolvido pela empresa coreana pode aumentar em até 20% a produção, dependendo da proteína animal.

“No berço da inovação, que é a Coreia do Sul, tivemos uma reunião produtiva com essa empresa que tem a patente de extração de algas, capaz de aumentar a eficiência do sistema produtivo de proteínas”, disse o secretário.

PLANEJAMENTO

A partir do Memorando de Entendimento assinado em Seul, a Invest Paraná, agência de captação de negócios do Governo do Estado vinculada à Seic e que organizou a missão à Ásia, vai elaborar um plano de implantação da fábrica da Phycoil em Ivaiporã. O planejamento será realizado junto com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR).

“Além desse investimento de grande porte, negociamos também a transferência de tecnologia para gerar empregos de qualidade no Paraná”, apontou o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin. “A presença do governador na missão mostrou a seriedade do Estado para atrair investimentos tanto do Japão, quando da Coreia do Sul”.

