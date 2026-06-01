Indústria e serviços puxam saldo positivo de empregos em Apucarana e região

A indústria e o setor de serviços puxaram o saldo de empregos formais no primeiro quadrimestre em Apucarana (PR) e região. Foram 24.059 admissões e 21.563 desligamentos, resultando em 2.496 vagas conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes um total de 28 municípios.

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O levantamento aponta que a indústria foi responsável por mais de 1,3 mil vagas. Os segmentos que mais colaboraram com o resultado foram a fabricação de móveis, com 458 vagas, seguida pela indústria alimentícia (238), pela confecção de vestuário (201) e couro (111).

Já a prestação de serviços fechou o quadrimestre com 946 postos de trabalho. Os destaques são a administração pública, defesa e seguridade social, que criaram 518 vagas de emprego, informação e comunicação (209) e transporte e armazenagem (110).

Os municípios com os maiores saldos no acumulado entre janeiro e abril são Arapongas (1.258), que aparece no ranking estadual entre as cidades com o maior volume de novos empregos, seguida por Apucarana (621) e Sabáudia (207) (confira no infográfico).

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Contudo, apesar de positivo, o saldo acumulado deste ano é 27,2% menor que o do mesmo período do ano passado, quando mais de 3,3 mil postos de trabalho foram criados na região.

ABRIL

Abril registrou uma baixa na abertura de vagas de emprego, com saldo de 99 postos de trabalho, o menor do ano até o momento. No comparativo com o mesmo período do ano passado, houve queda de 88%. O saldo positivo, entretanto, é resultado do desempenho da indústria, que gerou 191 vagas, e também da prestação de serviços, que abriu 23 vagas. Os piores desempenhos foram os do comércio, que perdeu 94 postos de trabalho, seguidos pela construção civil (-13) e pela agropecuária (-8).

Os maiores saldos são os de Jandaia do Sul (170), Apucarana (58) e São Pedro do Ivaí (39). Arapongas, Faxinal e Sabáudia estão entre os municípios que ficaram com saldo negativo de empregos.