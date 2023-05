Indígena é encontrado morto em Manoel Ribas; polícia investiga

Da Redação

O corpo foi levado para o IML, para exames e análises

Na noite desta quinta-feira (18), uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Manoel Ribas, no Vale do Ivaí, foi acionada após um indígena da Aldeia Ivaí ter sido encontrado morto. Informações iniciais apontavam que ele seria vítima de um ataque de abelhas.

Ao chegarem no local, no entanto, os profissionais não encontraram evidências que comprovassem o ataque dos insetos. A causa da morte não pôde ser determinada no momento da ocorrência, dessa forma o corpo foi removido e encaminhado para a sede do IML.

De acordo com relato de testemunhas, a vítima teria saído de uma área florestal e, quando entrou em uma terra de plantio, acabou vindo a óbito. Não foram encontrados sinais de violência no corpo do indígena e, apurações iniciais das autoridades, apontam para a possibilidade de um mal súbito.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) foi acionada. Os policiais aguardam os resultados dos exames e análises realizados pelo IML para prosseguir com as investigações.





Fonte: Informações Blog do Berimbau.

