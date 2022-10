Indicador da economia, consumo de energia cresce 10% em Jandaia do Sul

Da Redação

Jandaia do Sul registrou registrou consumo total de energia de de 36.684 MWh de janeiro a setembro de 2022

Usado como indicador econômico, o consumo de energia elétrica aumentou 10,02% em Jandaia do Sul entre janeiro e setembro de 2022 na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Copel. É o maior índice entre os cinco maiores municípios da região.



Entre janeiro e setembro de 2021, a cidade registrou consumo total de energia (residencial, comercial, industrial e rural) de 33.504 megawatt/hora. O número subiu para 36.684 MWh no mesmo período de 2022.

A segunda maior alta na região ocorreu em Ivaiporã, de 3,83%. O consumo aumentou de 37.147 MWh para 38.570 MWh. Apucarana também registrou crescimento (1,99%), de 244.753 MWh para 249.638 MWh.

Em duas cidades da região houve queda no consumo de energia elétrica, segundo o levantamento da Copel. Em Arapongas, a redução foi de 2,64% (278.011 MWh para 270.644 MWh), enquanto em Faxinal a redução foi 2,83% (de 21.324 MWh para 20.720 MWh).

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Júnior (União Brasil), afirma que o aumento do consumo de energia é reflexo da retomada econômica após a pandemia de covid-19. “A economia voltou a ficar aquecida na maioria dos municípios no pós-pandemia”, assinala. Segundo ele, isso reflete também o cenário econômico positivo do Paraná, que possibilita que investidores e empresários tenham segurança para investir e ampliar seus negócios.

No Paraná, o consumo de energia elétrica aumentou 3,4% de janeiro a setembro de 2022 na comparação com o mesmo período do ano passado, de 23.720 GWh (gigawatt-hora) para 24.524 GWh.

Apenas no terceiro trimestre deste ano o aumento de consumo chegou a 2,5% em comparação com o mesmo período de 2021. Foram 7.924 GWh entre julho e setembro de 2022 contra 7.728 GWh do ano passado.

O resultado do trimestre foi puxado pelo crescimento do consumo do setor de comércio, que inclui serviços, com o registro de 8,4% de aumento (de 1.374 GWh para 1.489 GWh). O destaque ficou para o varejo, o atacado e o setor de alimentação.

Em segundo lugar vem o impacto do bom desempenho da indústria no Paraná, que teve aumento de 3% (de 3.026 GWh para 3.118 GWh) no consumo de energia elétrica no terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O setor de metalurgia teve a maior alta no consumo, de 48,2%, acompanhado do setor de processamento de alimentos, com crescimento de 5,3%, reflexo do bom momento vivido pela agroindústria paranaense. A indústria representa hoje 34,7% do mercado fio atendido pela Copel.

Esse mercado inclui tanto a energia fornecida a consumidores cativos atendidos pela Copel Distribuição, quanto consumidores livres – empresas com demanda maior que 500 kW (kilowatts) que optam por deixar o mercado regulado para negociar a compra de energia junto às comercializadoras que trabalham no ambiente livre.

