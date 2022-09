Independência do Brasil: Ivaiporã contou com desfile cívico no domingo

Da Redação

Neste domingo, dia 11 de setembro, a Av. Brasil de Ivaiporã foi palco do Desfile Cívico em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil – celebrado no dia 7 de setembro, e realizado pela Prefeitura de Ivaiporã sob a coordenação do Departamento de Cultura com apoio dos Departamentos de Administração, Agricultura, Assistência Social, Educação, Esporte, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Obras, Planejamento e Finanças, Saúde e Viação.

Os 200 anos da Independência do Brasil foram celebrados com a pandemia sob controle e sem óbitos em decorrência do coronavírus, há mais de 6 meses, no município.

O ato cívico iniciou com o hasteamento das Bandeiras do Paraná, Brasil e do Município, tendo como convidados a comandante do 1º SubGrupamento de Bombeiros Independente de Ivaiporã, major Geovana Angeli Messias, 2º tenente do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército de Apucarana, Carlos Henrique Bonatto Martins, e o prefeito em exercício Marcelo Reis.

Civismo

Em nome do Legislativo, a vereadora Gertrudes Bernardy parabenizou a Prefeitura pelo estímulo ao civismo, os pais por incentivar os filhos a respeitar a Pátria e a população por valorizar a riqueza cultural do município.

Segundo a diretora do Departamento de Cultura, Luciane Baggio, comemorar os 200 anos da Independência do Brasil foi um misto de desafio e honra. “Reunir 5 mil pessoas na Avenida Brasil para comemorar uma data tal importante e repleta de histórias foi inesquecível. Quanta riqueza de temas apresentados! Por isso, agradeço a cada instituição que compôs este lindo espetáculo cívico e aos colegas da Prefeitura que não mediram esforços pensando na população”, reconheceu Luciane Baggio.

“Além de comemorarmos o Bicentenário da Independência do Brasil é importante estimularmos atos de civismo – especialmente nas crianças que ensaiaram durante semanas para desfilar perante a população que saiu às ruas para assistir ao verdadeiro Desfile Cívico”, declarou Marcelo Reis.

O empenho dos servidores públicos na organização do Desfile Cívico foi enaltecido pelo prefeito licenciado Carlos Gil, que agradeceu ao comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército de Apucarana, coronel Flávio Meireles Machado, por disponibilizar a 1ª Companhia de Fuzileiros Mecanizada, conduzida pelo 2º tenente Carlos Martins.

“Parabenizo as instituições parceiras pelo Desfile Cívico, que foi digno dos 200 anos da Independência do Brasil, e a população que veio à Avenida Brasil assistir ao grande espetáculo patriótico que foi consequência de muito planejamento”, afirmou Carlos Gil.

