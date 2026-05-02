Incêndios em Califórnia e em Faxinal mobilizam bombeiros e prefeitura

Dois incêndios em residência na região de Apucarana mobilizaram equipes na noite desta sexta-feira (01). O primeiro incêndio foi em uma residência na Rua São Lourenço, no Jardim Santa Helena, em Faxinal (PR).

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A Brigada Comunitária foi acionada e encontrou uma casa atingida pelas chamas. O fogo causou danos materiais, principalmente em um dos cômodos, onde móveis foram queimados. A equipe controlou o incêndio antes que ele se espalhasse para outros ambientes. Ninguém ficou ferido. As causas não foram informadas.



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Outro incêndio em imóvel residencial foi registrado ainda na noite de sexta-feira, por volta das 20h, na Rua Angra dos Reis, em Califórnia (PR).

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A Polícia Militar (PM) foi acionada via 190 e, no local, confirmou a ocorrência. A moradora, de 23 anos, não estava na residência no momento em que o fogo começou e foi avisada por vizinhos. O proprietário do imóvel, de 44 anos, também esteve no endereço, onde houve um desentendimento verbal entre as partes.

As chamas foram controladas por uma equipe da prefeitura com o uso de caminhão-pipa. O incêndio atingiu apenas a sala de estar e não se espalhou para outros cômodos. Após a situação ser controlada, os envolvidos foram orientados e o boletim de ocorrência foi registrado.