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Incêndios em Califórnia e em Faxinal mobilizam bombeiros e prefeitura

Residências pegaram fogo, gerando mobilização dos bombeiros em Faxinal e de caminhão-pipa da prefeitura em Califórnia

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 10:01:56 Editado em 02.05.2026, 10:01:49
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Incêndios em Califórnia e em Faxinal mobilizam bombeiros e prefeitura
Autor Incêndios em Califórnia e em Faxinal mobilizam bombeiros e prefeitura - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

Dois incêndios em residência na região de Apucarana mobilizaram equipes na noite desta sexta-feira (01). O primeiro incêndio foi em uma residência na Rua São Lourenço, no Jardim Santa Helena, em Faxinal (PR).

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A Brigada Comunitária foi acionada e encontrou uma casa atingida pelas chamas. O fogo causou danos materiais, principalmente em um dos cômodos, onde móveis foram queimados. A equipe controlou o incêndio antes que ele se espalhasse para outros ambientes. Ninguém ficou ferido. As causas não foram informadas.

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Outro incêndio em imóvel residencial foi registrado ainda na noite de sexta-feira, por volta das 20h, na Rua Angra dos Reis, em Califórnia (PR).

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A Polícia Militar (PM) foi acionada via 190 e, no local, confirmou a ocorrência. A moradora, de 23 anos, não estava na residência no momento em que o fogo começou e foi avisada por vizinhos. O proprietário do imóvel, de 44 anos, também esteve no endereço, onde houve um desentendimento verbal entre as partes.

As chamas foram controladas por uma equipe da prefeitura com o uso de caminhão-pipa. O incêndio atingiu apenas a sala de estar e não se espalhou para outros cômodos. Após a situação ser controlada, os envolvidos foram orientados e o boletim de ocorrência foi registrado.

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