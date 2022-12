Incêndio residencial por pouco não termina em tragédia na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Por volta de meia-noite de segunda-feira (26), os caminhões-pipa da Prefeitura de Borrazópolis foram acionados para atender incêndio em residência na na Rua Amandus Alvino Henning, no Bairro Vila Roma.

continua após publicidade .

De acordo com as informações, os três moradores da residência foram encaminhados pela ambulância do município ao Hospital Municipal, para receber atendimento médico, por conta de queimaduras e inalação de fumaça.

- LEIA MAIS: Motorista de caminhonete escapa de assalto na PR-272, em Cruzmaltina

continua após publicidade .

Um dos quartos ficou completamente destruído, assim como a parte da cobertura e danos em outros cômodos do imóvel.

A princípio o fogo teve início de um senhor que tem problemas de saúde, sofre de Mal de Alzheimer. A suspeita é de que o senhor ao tentar acender um cigarro, ele tenha incendiado a própria cama.

O filho ao perceber o incêndio, conseguiu salvar os pais, com ajuda de vizinhos, sofrendo queimaduras.

continua após publicidade .

Após a retirada dos idosos, moradores iniciaram o combate ao incêndio utilizando mangueiras e baldes de água até a chegada dos dois caminhões pipa que conseguiram controlar o incêndio.

* Com informações do Blog do Berimbau

Siga o TNOnline no Google News