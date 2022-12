Incêndio em veículo mobiliza bombeiros comunitários em Jandaia; veja

Da Redação

Situação foi registrada por volta das 11h40, na Rua Rafael Morales Sanches, no centro da cidade

Um incêndio em veículo mobilizou agentes do posto de brigadistas comunitários de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (16). A situação foi registrada por volta das 11h40, na Rua Rafael Morales Sanches, no centro da cidade.

De acordo com informações dos brigadistas, um Fiat Fiorino estava estacionado na rua quando o fogo começou. As chamas começaram na parte do motor do veículo.

O veículo estava estacionado em frente a casa do proprietário que, ao perceber o princípio de incêndio, acionou os brigadistas comunitários.

Uma equipe foi até o local e conseguiu apagar o fogo. Segundo apurado pela reportagem, como a ação foi rápida, foi possível evitar maiores danos ao veículo. As causas do incêndio serão apuradas.

null - Vídeo por: tnonline

