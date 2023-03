Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O incêndio foi registrado na manhã deste domingo (12)

O Corpo de Bombeiros, de Apucarana, se deslocou para Jandaia do Sul, na manhã de4ste domingo (12), após um incêndio em uma secadora de grãos, localizada no distrito São José. Segundo a equipe, ainda não há informações sobre feridos e qual a proporção do incêndio.

continua após publicidade .

A matéria está em atualização.