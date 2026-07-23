Incêndio em residência mobiliza Corpo de Bombeiros em Ivaiporã
Fogo atingiu uma casa na Vila Monte Castelo na noite de quarta-feira (22); ninguém ficou ferido e equipes evitaram que as chamas se espalhassem
Um incêndio em residência mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite de quarta-feira (22), em Ivaiporã. A ocorrência foi registrada por volta das 21h10, na Rua Pato Branco, na Vila Monte Castelo. As equipes atuaram para controlar as chamas e impedir que o fogo atingisse imóveis próximos.
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O incêndio aconteceu em uma casa localizada nas proximidades do Mercado Monte Castelo. O fogo causou danos materiais no imóvel, mas não houve registro de pessoas feridas.
Após serem acionados, os bombeiros realizaram o combate às chamas e fizeram o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos de incêndio e garantir a segurança da área.
As causas do incêndio não foram informadas até o momento.
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