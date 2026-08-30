Incêndio em residência é registrado na noite de sábado em Ivaiporã

Moradora estava em um velório quando foi informada de que a casa estava em chamas; bombeiros foram acionados

Um incêndio em residência foi registrado na noite de sábado (29), em Ivaiporã. A polícia foi acionada após a moradora encontrar o imóvel em chamas e relatar suspeita de ação criminosa. Este foi o segundo incêndio a residência na cidade no sábado, na madrugada uma casa foi totalmente destruida pelas chamas no Jardim Alvorada.

Segundo o boletim da PM, a ocorrência foi registrada na Rua Projetada M, na Vila Santa Terezinha. A moradora relatou que estava em um velório quando recebeu a informação de que sua residência havia pegado fogo.

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Ela retornou ao imóvel e encontrou a casa em chamas. Em seguida, acionou o Corpo de Bombeiros, que foi até o local e combateu o incêndio.

Ainda conforme o relato, a moradora afirmou que já tinha desentendimentos com a nora. De acordo com ela, a mulher teria feito ameaças anteriores de atear fogo na residência.

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Por isso, a moradora levantou a suspeita de que a nora pudesse ter provocado o incêndio e indicou possíveis locais onde a suspeita poderia estar.

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Os policiais fizeram buscas nos pontos informados e realizaram patrulhamento nas proximidades. No entanto, não localizaram a mulher.

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Até o encerramento do boletim, a mulher não havia sido localizada.

Importante: a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso consta no relato da ocorrência. A responsabilidade pela origem do fogo deverá ser apurada pelas autoridades.