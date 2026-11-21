Um incêndio em uma residência deixou uma mulher morta e outras três pessoas feridas na madrugada deste sábado (21), na Estância Dona Rose, localizada na região da Vila Rural de Rosário do Ivaí. A tragédia foi percebida por volta da meia-noite pelo próprio dono da propriedade, que notou as chamas consumindo uma das casas do local e acionou imediatamente as autoridades.

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Três vítimas, incluindo um homem adulto, conseguiram ser socorridas a tempo e foram encaminhadas para atendimento médico em um hospital da região antes mesmo da chegada da Polícia Militar. Para conter o avanço do fogo, foi necessário o apoio de um caminhão-pipa da Prefeitura de Rosário do Ivaí. Somente após as chamas serem totalmente apagadas é que as equipes realizaram buscas no interior dos escombros e localizaram o corpo da quarta vítima, uma mulher.

A suspeita inicial levantada por testemunhas é de que uma vela esquecida acesa no interior do imóvel possa ter provocado o incêndio, hipótese que ainda precisará ser confirmada por laudos periciais. O local foi isolado pela Polícia Militar para preservar a cena até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros de Mauá da Serra, Polícia Científica e Polícia Civil, que assumirá a investigação do caso. O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).